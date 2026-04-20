Диетолог Соломатина предупредила о рисках употребления чеснока при болезнях ЖКТ

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» сообщила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует ограничить употребление чеснока. Специалист рекомендует избегать этого продукта или свести его количество к минимуму.

Елена Соломатина отметила: «Я советую есть не более одного зубчика чеснока в сыром виде в день. Тем не менее некоторым людям стоит вообще отказаться от данного продукта. Например, тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Эфирные масла оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение».

Диетолог также подчеркнула, что норма потребления чеснока индивидуальна и зависит от состояния здоровья человека. Для пациентов с атеросклерозом чеснок может быть полезен, поскольку способствует разжижению крови, написал News.ru.