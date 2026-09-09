Диетолог Соломатина предупредила, что сладкая газировка может привести к излишнему накоплению жира в области живота

Россияне в возрасте от 20 до 35 лет сталкиваются с проблемой лишнего жира на животе из-за частого употребления сладкой газированной воды. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» .

По словам специалиста, газировка способствует образованию жира в области живота по нескольким причинам. Так, газ ускоряет всасывание глюкозы в кровь, что приводит к увеличению выработки инсулина, который в переизбытке превращается в жир.

Сладкие напитки обладают высокой калорийностью, но насыщают ненадолго, что побуждает человека снова перекусывать, выходя за рамки нормы. Из-за сладкого вкуса такие напитки провоцируют выброс гормонов удовольствия, и со временем мозг начинает требовать эту подпитку постоянно.

Соломатина также отметила, что жир в области живота воспринимается организмом как отдельный орган, что нарушает нормальную выработку гормонов и может привести к проблемам со сном и стрессу.

Чтобы избежать излишнего накопления жира в области живота, диетолог рекомендовала обращать внимание на другие напитки: натуральные морсы из ягод, комбучу и натуральный квас. Также можно сделать полезный напиток дома, смешав газированную воду без добавок и сок фрукта.