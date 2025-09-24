Диетолог Соломатина предупредила, что кофе натощак может привести к изжоге и гастриту

Употребление кофе натощак может привести к раздражению слизистой желудка и повышению кислотности, что негативно сказывается на здоровье. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с сайтом Life.ru .

По словам доктора, кофе стимулирует выработку желудочного сока и соляной кислоты, что может привести к изжоге и гастриту, особенно если желудок пустой. Утренний прием кофе может вызвать повышенную выработку гормона стресса кортизола, что ведет к дисбалансу гормонов и усталости в течение дня.

Кроме того, употребление кофе натощак может спровоцировать спазмы кишечника и ухудшить его моторику, что особенно опасно для людей с чувствительным ЖКТ. Привыкание к кофе также может снизить его бодрящий эффект и привести к тому, что напиток будет восприниматься как необходимость, предупредила Соломатина.