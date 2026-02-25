Диетолог Соломатина предупредила, что избыток витамина А в организме приводит к выпадению волос

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» предупредила, что переизбыток витаминов может привести к различным проблемам со здоровьем. В частности, слишком большое количество витамина D может вызвать боли в суставах и нарушение работы сердечной мышцы, а избыток витамина А — к выпадению волос и другим неприятным последствиям.

Соломатина подчеркнула, что любые витамины следует употреблять только по назначению специалиста. Она отметила, что многие люди, заметив ухудшение состояния здоровья, начинают усиленно пить витаминные комплексы, не задумываясь о возможных последствиях.

Врач напомнила, что недостаток витамина А связан с плохим заживлением ран и уязвимостью слизистых оболочек перед вирусами. Однако и его переизбыток может привести к нежелательным эффектам, таким как сухость кожи, ломкость ногтей, боли в суставах и повышение холестерина.

Также Соломатина обратила внимание на то, что витамин D в избытке может вызвать боли в суставах, нарушение работы сердечной мышцы и кардионевроз. По ее словам, необходимо быть осторожными и с витаминами группы В, так как их переизбыток также может привести к нежелательным последствиям.