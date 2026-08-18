Диетолог Соломатина предупредила, что экстремальная худоба может привести к нервной анорексии

В современном шоу-бизнесе появилась новая тенденция — стремление к экстремально низкой массе тела. Однако этот тренд может представлять серьезную угрозу для здоровья, заявила звездный диетолог Елена Соломатина в интервью Общественной Службе Новостей .

По словам эксперта, болезненная худоба может вызвать сбои в работе практически всех систем организма и иметь долгосрочные последствия. Соломатина подчеркнула, что недостаток веса может нарушить функционирование иммунной, нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Кроме того, экстремальная диета может вызвать проблемы в репродуктивной сфере, особенно у женщин. Нехватка массы тела нередко провоцирует нарушения менструального цикла и снижение фертильности.

Также возникает риск остеопороза и хрупкости костей из-за дефицита кальция и витамина D. Это ослабляет костную ткань и повышает риск переломов. Соломатина отметила, что у худеющего человека замедляется обмен веществ. Организм переходит в «режим экономии», теряя мышечную массу и усиливая слабость.

Но ключевой проблемой является риск возникновения психологических недугов, таких как нервная анорексия. В таких случаях требуется комплексная помощь специалистов, включая работу с психологом или психотерапевтом.