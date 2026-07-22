Диетолог Соломатина предостерегла от злоупотребления жидким хлорофиллом при похудении

Диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предостерегла от чрезмерного употребления жидкого хлорофилла при похудении. Она подчеркнула, что у биологически активной добавки нет научных подтверждений эффективности.

Тем не менее, Соломатина не исключила, что в комплексе с правильным питанием и физическими нагрузками хлорофилл может оказать благотворное влияние на организм. Однако, по ее мнению, люди зачастую получают результат скорее опытным путем, чем благодаря доказанной эффективности самой добавки.

Эксперт отметила, что часто те, кто хочет похудеть, не только употребляют хлорофилл, но и отказываются от сахара и соли, а также увеличивают физические нагрузки. Все это вместе может оказывать положительное влияние на тело. При этом Соломатина подчеркнула, что не стоит слишком увлекаться хлорофиллом, как и любыми другими потенциально полезными добавками.