Диетолог Соломатина предостерегла от злоупотребления помидорами

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась с Life.ru рекомендациями относительно употребления помидоров. По ее словам, две некрупные помидоры в день — это стандартная порция, которая безопасна для большинства людей.

Итальянские исследователи обнаружили, что шестинедельный курс питания с преобладанием томатов может способствовать сокращению жировых отложений в печени. Однако Соломатина подчеркнула, что угроза может исходить от количества потребляемых плодов добавил KP.RU.

Эксперт отметила, что выводы ученых касаются здоровых людей. Пациентам с тяжелыми патологиями почек, гастритом, язвенной болезнью или желчнокаменной болезнью следует быть осторожными с употреблением помидоров. Органические кислоты в томатах могут спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка, а выраженный желчегонный эффект — вызвать смещение конкрементов.

Термически обработанные или вяленые плоды переносятся организмом легче. Допустимая норма кетчупа — не более 50 граммов при условии минимального содержания соли и сахара.