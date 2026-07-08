Диетолог Соломатина предостерегла от употребления винограда при диете

Врач-диетолог Елена Соломатина предостерегла от употребления некоторых фруктов во время диеты, поскольку они могут быть достаточно калорийными. Об этом написала «Москва 24» .

По словам эксперта, среди худеющих дурная слава закрепилась за картофелем. Однако его калорийность может варьироваться: в отварном виде в 100 граммах содержится около 80 килокалорий, а в жареном — от 190 до 400, в зависимости от количества масла.

Соломатина также обратила внимание на кукурузу, в 100 граммах которой содержится примерно 120 килокалорий, и бананы, где на 100 граммов приходится от 90 до 100 килокалорий. Врач отметила, что в недозревшем банане крахмал резистентный, он всасывается медленно и не вызывает скачков глюкозы. Тем не менее один большой банан может добавить к рациону около 200 килокалорий.

Не стоит забывать и о винограде, который содержит порядка 70–75 килокалорий на 100 граммов. Его опасность заключается в том, что из-за сочной текстуры и сладости можно съесть слишком много.

Манго, по словам Соломатиной, тоже может быть коварным. Несмотря на то что его калорийность составляет около 65 килокалорий на 100 граммов, вкусовые качества могут побудить съесть фрукт в большом количестве. Кроме того, на курортах часто предлагают фреши, которые также могут привести к набору веса.