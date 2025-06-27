Диетолог Соломатина предостерегла от употребления ранних арбузов

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik поделилась информацией о том, как правильно выбирать арбузы и почему ранние сорта могут быть опасны для здоровья.

На российских рынках и в магазинах уже появились ранние сорта арбузов. Соломатина подчеркнула, что лучше всего покупать арбузы в сезон — во второй половине июля и в августе. Ранние сорта часто выращивают с использованием азотных удобрений — нитратов.

«Нитраты могут переходить в нитриты и блокировать перенос кислорода в организме, то есть гемоглобин переводится в его другую форму — метгемоглобин. И тут, конечно, возникают опасность гипоксии тканей. А также нитраты переходят в нитрозамины, и это уже канцерогены. Вот этого мы боимся в нитратах», — пояснила врач.

Однако, по словам Соломатиной, даже не наличие нитратов в ранних сортах арбузов представляет угрозу для здоровья, а условия хранения и употребления ягод.