Диетолог Соломатина предостерегла от употребления кислых и сладких соков натощак

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с сайтом «Абзац» посоветовала воздержаться от употребления кислых и сладких соков натощак.

По мнению доктора, свежевыжатый фруктовый сок может быть вреден для организма, независимо от того, сладкий он или кислый. Соломатина объяснила, что употребление свежевыжатого сока, содержащего органические кислоты, при предгастритном состоянии может повредить желудок, особенно если делать это часто, привел слова врача «Вечерний Петербург».

Кроме того, специалист отметила, что сладкий сок может вызвать резкий подъем уровня сахара в крови, что негативно скажется на сосудах и приведет к выработке большого количества инсулина.