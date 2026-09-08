Диетолог Соломатина предостерегла от употребления газировки без сахара

Диетолог Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что употребление газировки без сахара может привести к повышению аппетита. По ее словам, организм может «мстить» и «добирать» глюкозу из других источников, если не получить ее из напитка.

«Когда у нас подскакивает глюкоза в нормальном организме, это сигнал для мозга, что энергия поступила, все хорошо. А если глюкозы нет, то сигнал не поступает, организм уже держит инсулин наготове, дофамин наготове, а тут вместо конфетки дали фантик. Обмана организм сильного не переносит», — сказала она.

Специалист подчеркнула, что обманывать организм не стоит и с ним нужно уметь договариваться.