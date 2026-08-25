Диетолог Соломатина предостерегла от употребления чипсов из-за риска зависимости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила «Москву24» о вреде картофельных чипсов. По ее словам, употребление этого продукта может вызвать зависимость, способствовать раннему старению и увеличить риск развития онкологии.

Главная опасность чипсов заключается в наличии акриламида, который образуется при обжарке крахмалсодержащего сырья. Это вещество является канцерогеном и может привести к повреждению клеток и преждевременному старению организма.

При термической обработке в чипсах также образуются конечные продукты гликирования, из-за чего белки начинают слипаться и не могут нормально выполнять свои функции. Это приводит к ухудшению эластичности тканей, страдают суставы, быстрее появляются морщины, повышается давление и растет риск развития инфарктов и инсультов.

Соль, которой в чипсах обычно много, задерживает жидкость и приводит к повышению давления. Организм пытается вывести избыток соли, забирая воду из клеток, что нарушает водно-солевой баланс и увеличивает нагрузку на сердце.

«При употреблении чипсов человек испытывает эйфорию из-за выброса „гормонов удовольствия“, — подчеркнула Соломатина. — После этого организму хочется продолжать есть в том же духе, даже если сознание понимает, насколько это вредно».

Диетолог рекомендует полностью исключить чипсы из рациона детей, так как у них зависимость возникает очень быстро. Взрослым также стоит отказаться от этой еды или свести ее потребление к минимуму — примерно 20 граммов в неделю. Лучше выбирать запеченные продукты и есть их вместе с овощами, богатыми калием, чтобы нивелировать вредное влияние соли.