Диетолог Соломатина посоветовала заменить картошку яблоками, чтобы снизить калорийность селедки под шубой

Близится Новый год, а этот праздник всегда плотно связан с застольем и традиционными блюдами. Как сделать их менее калорийными, радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, в частности, можно немного изменить традиционный рецепт селедки под шубой. Например, использовать слабосоленую рыбу и использовать ее в меньшем количестве.
Лучше сделать акцента на «шубу» из овощей. Но и здесь требуется корректировка: картошку лучше заменить яблоками, тогда блюдо будет более легким. Наконец, для заправки можно использовать сметану или йогурт, а не привычный майонез.
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