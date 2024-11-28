Диетолог Соломатина посоветовала заменить картошку яблоками, чтобы снизить калорийность селедки под шубой

Близится Новый год, а этот праздник всегда плотно связан с застольем и традиционными блюдами. Как сделать их менее калорийными, радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в частности, можно немного изменить традиционный рецепт селедки под шубой. Например, использовать слабосоленую рыбу и использовать ее в меньшем количестве.

Лучше сделать акцента на «шубу» из овощей. Но и здесь требуется корректировка: картошку лучше заменить яблоками, тогда блюдо будет более легким. Наконец, для заправки можно использовать сметану или йогурт, а не привычный майонез.