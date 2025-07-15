Диетолог Соломатина посоветовала выбирать мороженое без заменителей молочного жира в составе

Диетолог Елена Соломатина в интервью сайту RT поделилась советами, как правильно выбрать мороженое. Она обратила внимание на важность изучения состава продукта.

Эксперт подчеркнула, что лучше выбирать мороженое с минимальным количеством красителей и ароматизаторов. Важно, чтобы в составе отсутствовал заменитель молочного жира.

По словам диетолога, пломбир является одним из самых «чистых» видов мороженого по составу, несмотря на высокую калорийность. Также она рекомендует обратить внимание на сорбеты, которые состоят из замороженных ягод и фруктов.

«Это замороженные ягоды, фрукты, пюре. Практически туда не добавляют красителей, ароматизаторов, поэтому они менее калорийные», — подчеркнула Соломатина.

Что касается протеиновых десертов, то эксперт советует обращать внимание на процент содержание белка. Она также порекомендовала выбирать мороженое с натуральными заменителями сахара, такими как стевия или стевиозид.