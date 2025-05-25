Диетолог Соломатина посоветовала в жару есть больше овощей, фруктов и ягод

Диетолог Елена Соломатина поделилась с сайтом RT советами, как организовать питание в жару, чтобы снизить нагрузку на организм.

«При переваривании тяжелой пищи, например, жареного мяса, выделяется энергия, которая может дополнительно разогревать тело. Поэтому летом лучше отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием жидкости — овощам, фруктам и ягодам», — объяснила специалист.

Соломатина выделила огурцы, кабачки и темные ягоды как особенно полезные в жару благодаря их антиоксидантным свойствам. Антиоксиданты помогают защитить клетки от окислительного стресса, что особенно актуально в знойные дни.

Кроме того, эксперт рекомендовала включать в рацион кисломолочные продукты и ферментированные напитки для освежающего эффекта. Квасы с низким содержанием сахара хорошо утоляют жажду.

Доктор также подчеркнула важность правильного питьевого режима в жару и рекомендовала есть небольшими порциями, чтобы не перегружать пищеварительную систему.