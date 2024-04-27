Диетолог Соломатина посоветовала покупать куличи в магазинах здорового питания | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 10:50 Диетолог Соломатина посоветовала покупать куличи в магазинах здорового питания

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что представленные на полках обычных магазинов куличи имеют высокий гликемический индекс за счет большого содержания сахара. Лучшим вариантом станет домашняя выпечка, передала «Вечерняя Москва».

Врач посоветовала взять за основу ореховую, нутовую, овсяную, гречневую или цельнозерновую муку. В качестве подсластителя можно использовать яблочное пюре, стевию или сироп топинамбура.

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Если времени на готовку не хватает, стоит обратить внимание на специализированные магазины здорового питания, отметила эксперт. Продающиеся там куличи сделаны из качественных и полезных продуктов.