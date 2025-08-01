Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от окрошки при проблемах с ЖКТ

Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина поделилась информацией о противопоказаниях к употреблению окрошки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Как пояснила специалист, у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта после употребления холодного супа могут проявиться побочные эффекты. По мнению врача, большое количество зелени и овощей в этом блюде может негативно сказаться на слизистой оболочке при язве или гастрите.
Среди последствий медик выделила усиление воспаления, сопровождающееся болью, добавил RT.
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