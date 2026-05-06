Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от манго и редиса при гипертонии

Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина предостерегла людей с повышенным давлением от употребления некоторых фруктов и овощей. Об этом сообщила «Москва 24» .

По словам специалиста, лук, чеснок, редис, редька и репа способны разгонять кровообращение, увеличивать частоту сердечных сокращений и давление. Если после употребления этих продуктов наблюдается какая-либо реакция, их следует ограничить или исключить из рациона.

Также Соломатина посоветовала гипертоникам быть осторожнее с очень сладкими фруктами, такими как виноград, бананы и манго. Они могут повышать уровень глюкозы в крови, что негативно сказывается на состоянии сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни.