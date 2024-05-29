Диетолог Соломатина посоветовала не увлекаться мятой людям с низким давлением

Мята очень полезна, однако, несмотря на огромное количество полезных свойств, у нее есть и ряд противопоказаний. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что мята обладает обеззараживающим и желчегонным действием. Кроме того, она укрепляет стенки сосудов и снижает давление. Именно поэтому гипотоникам лучше ею не увлекаться.

«Тем, у кого пониженное давление, увлекаться мятой не стоит, поскольку расширяются сосуды и давление может еще сильнее понизиться. Возможна аллергия на мяту», — объяснила врач.

Она добавила, что также лучше избегать ее мужчинам с пониженным тестостероном. Потому что в мята отличается высокими содержанием растительного аналога половых гормонов женщин.

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