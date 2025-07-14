Диетолог Соломатина посоветовала не бояться сложных углеводов на ужин

По словам специалиста, люди, которые следят за своим весом и здоровьем, часто избегают таких продуктов перед сном. Однако промежуточные исследования показали неожиданный результат: те, кто употреблял сложные углеводы на ужин, похудели даже больше, чем те, кто придерживался обычной диеты, заявила медик.

«Есть углеводы на ночь можно. Но тут нужно смотреть индивидуально, кому и как. И углеводы должны быть сложными», — отметила медик.

Как пояснила врач, отличными вариантами станут бурый рис, гречка, некрахмалистые овощи. Они обеспечивают организм энергией и создают длительное чувство сытости. Это помогает человеку расслабиться и быстрее заснуть.