Диетолог Соломатина посоветовала людям старше 50 лет есть авокадо

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что авокадо содержит полезные жиры, витамины и минералы. Она посоветовала людям после 50 лет заменять им вредные жиры в рационе, передает «Вечерняя Москва» .

Ученые Пенсильванского университета выяснили, что добавление авокадо в рацион может снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликовал Journal of Clinical Lipidology.

Соломатина объяснила, что авокадо богато витаминами и минералами. Эти вещества поддерживают нервную систему и благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Специалист отметила, что продукт содержит полезные жиры. Людям старше 50 лет стоит заменять ими вредные жиры в питании.

Соломатина предупредила, что авокадо при всех полезных свойствах может иметь недостатки. Кроме того, спелый плод сложно выбрать и сохранить свежим.