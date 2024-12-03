Диетолог Соломатина посоветовала людям с гипертонией ограничить потребление плавленого сыра

Бутерброд с плавленым сыром — привычный вариант завтрака во многих семьях. Однако есть несколько категорий людей, которым следует воздержаться от употребления этого продукта, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
Врач отметила, что в плавленые сыры добавляют соль в качестве консерванта, также в состав этого продукта входят различные вкусовые добавки. Ограничить употребление плавленого сыра стоит людям с гипертонией, чтобы избежать задержки жидкости и повышения давления.
Осторожность так же стоит проявить пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Плавленый сыр содержит большое количество жиров, поэтому им не стоит увлекаться людям с повышенным уровнем холестерина, заключила Соломатина.
Патриотическое воспитание в игровой форме внедрят в детских лагерях в России
Фонд «Защитники Отечества» вручил машины ветеранам СВО Москвы и Подмосковья
Госпитализацию звезды фильма «Москва слезам не верит» опровергли
Еще одному сироте вручили жилищный сертификат в Воскресенске
Депутаты Абхазии отклонили вызвавшее политический кризис соглашение с Россией
Подарки и сувениры разыграют на акции «Русский каток» с декабря по март
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте