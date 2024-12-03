Диетолог Соломатина посоветовала использовать яблоко вместо картофеля в селедке под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Узнай.ру» рассказала, как сделать новогодний салат селедка под шубой менее калорийным.

Как пояснила эксперт, достаточно заменить всего один ингредиент — положить в салат яблоко вместо картофеля. Этот фрукт придаст блюду легкость и свежесть.

«Добавляйте в этот салат побольше овощей. Морковь и свекла —„хорошие» овощи», — поделилась советом медик.

Что касается заправки, вместо магазинного майонеза можно сделать домашний, сообщила Соломатина. Домашний майонез изготавливается из яиц, оливкового масла, горчицы и натурального уксуса, рассказал сайт kp.ru.