Диетолог Соломатина посоветовала готовить супы из цветной капусты или фасоли

Диетолог Елена Соломатина предложила готовить после праздников овощные супы, добавляя в них нежирную сметану или йогурт. Это поможет организму адаптироваться к рабочим дням и вернуться к здоровому образу питания после новогодней экзотической еды, сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Лучшим решением было бы заранее готовиться к работе, но если этого не случилось, то необходимо постепенно вводить организм в нормальный ритм и корректировать питание. В праздничные дни мы употребляли много еды, и теперь важно поддерживать умеренную диету, чтобы избежать перееданий, сказала медик.

Готовить суп можно из замороженных ингредиентов, таких как цветная капуста или фасоль. Также можно использовать куриную грудку, либо другой белок.