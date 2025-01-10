Диетолог Соломатина посоветовала готовить супы из цветной капусты или фасоли

Диетолог Елена Соломатина предложила готовить после праздников овощные супы, добавляя в них нежирную сметану или йогурт. Это поможет организму адаптироваться к рабочим дням и вернуться к здоровому образу питания после новогодней экзотической еды, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Лучшим решением было бы заранее готовиться к работе, но если этого не случилось, то необходимо постепенно вводить организм в нормальный ритм и корректировать питание. В праздничные дни мы употребляли много еды, и теперь важно поддерживать умеренную диету, чтобы избежать перееданий, сказала медик.
Готовить суп можно из замороженных ингредиентов, таких как цветная капуста или фасоль. Также можно использовать куриную грудку, либо другой белок.
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