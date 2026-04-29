Диетолог Соломатина посоветовала есть каши только утром

Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие блюда лучше есть на завтрак. Белковые продукты подходят для употребления в любое время суток, передала «Вечерняя Москва» .

По словам врача, творог — отличный источник белка, который можно употреблять на завтрак, ужин или в качестве перекуса.

«Каши действительно лучше есть только утром. Это даст энергию на первую половину дня. А с мюсли нужно быть внимательнее и изучать состав», — отметила медик.

Диетолог объяснила, что авокадо можно добавлять к любому приему пищи, потому что оно делает блюдо сытнее и полезнее.