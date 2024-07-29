Диетолог Соломатина: порошки никогда не смогут заменить полноценное здоровое питание

Растворимые в воде порошки со всеми необходимыми микроэлементами никогда не смогут заменить полноценное здоровое питание. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, еда — это не просто набор неких микро-макроэлементов, витаминов, белка. Полноценная пища поддерживает микробиом организма, для которого порошки из тюбиков не несут никакой пользы. Подобная еда просто растворяется в желудке и не доходит до кишечника.

Кроме того, важно давать постоянную жевательную нагрузку на зубы, чтобы они не ослабели, отметила Соломатина.

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