Диетолог Соломатина: порошки никогда не смогут заменить полноценное здоровое питание

Растворимые в воде порошки со всеми необходимыми микроэлементами никогда не смогут заменить полноценное здоровое питание. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, еда — это не просто набор неких микро-макроэлементов, витаминов, белка. Полноценная пища поддерживает микробиом организма, для которого порошки из тюбиков не несут никакой пользы. Подобная еда просто растворяется в желудке и не доходит до кишечника.

Кроме того, важно давать постоянную жевательную нагрузку на зубы, чтобы они не ослабели, отметила Соломатина.