Диетолог Соломатина подчеркнула, что склонность к лишнему весу у людей заложена генетически

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что почти у четверти россиян (24,6%) диагностировано ожирение. При этом специалистов беспокоит рост заболеваемости среди детей. В эфире Общественной службы новостей врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему важно лечить ожирение у детей. Она подчеркнула, что склонность к лишнему весу у людей заложена генетически.

«Ожирение признано заболеванием, и оно требует лечения. Многим удается с этим справиться, но самый главный вопрос в том, а когда будет рецидив? Потому что, если не изменить подход к этой проблеме самого человека, невозможно справиться ни государству, ни органам здравоохранения», — сказала она.

Результаты исследований показали, что детское ожирение часто сохраняется и во взрослом возрасте. Это делает его одним из наиболее стабильных факторов риска для здоровья.