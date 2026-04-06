Диетолог Соломатина отметила пользу пикши для щитовидки и мозга

Пикша — одна из самых доступных рыб на российских прилавках. О пользе продукта рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва» .

По словам медика, белок пикши легко усваивается и содержит полный набор аминокислот, которые необходимы для построения собственных белков организма — ферментов, мышц, гормонов. По ценности белок этой рыбы уступает только яичному.

Специалист подчеркнула, что пикша практически не содержит насыщенных жиров, зато в ней много фосфора, йода, селена и цинка. Фосфор важен для костей и когнитивных функций, а йод и селен необходимы для нормальной работы щитовидной железы.

Пикшу можно есть ежедневно, но оптимальная порция рыбы должна быть размером с ладонь человека, подчеркнула доктор. Идеально сочетать ее с овощами и небольшим количеством сложных углеводов.