Диетолог Соломатина отметила, что зеленая гречка полезнее обычной, потому что не подвергается термической обработке

Во вторник, 17 марта, отмечается День гречневой каши. В этот день стоит обратить внимание на зеленую гречку, которая становится все более популярной среди россиян. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» , что зеленая гречка полезнее темной, поскольку не подвергается термической обработке и сохраняет больше питательных веществ.

По словам специалиста, обычная гречка — это та же зеленая, но обжаренная. В зеленой больше хлорогеновой кислоты, которая способствует похудению. Кроме того, многие микро- и макроэлементы в большем количестве сохраняются благодаря отсутствию термической обработки.

Соломатина отметила, что гречка считается экологически чистым продуктом, так как прекрасно растет без применения пестицидов.

Однако диетолог подчеркнула, что зеленая гречка может испортиться быстрее и не подходит для длительного хранения.