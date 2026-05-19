Диетолог Соломатина отметила, что при включении соевых продуктов в рацион нужно дополнительно принимать витамины

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем» предупредила о возможных негативных последствиях чрезмерного употребления соевых продуктов. Замена привычного рациона на растительные аналоги мяса может привести к серьезным сбоям в работе организма.

По словам эксперта, растительные продукты не всегда могут обеспечить человека всеми необходимыми микроэлементами. Неправильное употребление таких продуктов ведет к деградации иммунной и нервной систем. Особенно это опасно при наличии индивидуальных генетических особенностей и высоких физических нагрузках.

«Нужно множество компонентов для того, чтобы наша иммунная система нормально работала. Даже недостаток белка бьет по антителам», — отметила Соломатина.

Она подчеркнула, что дефицит железа может привести к гипоксии тканей и нарушению метаболических процессов. Диетолог также обратила внимание на то, что соя содержит фитоэстрогены, которые могут быть вредны для мужского здоровья. Кроме того, растительная клетчатка при чрезмерном употреблении начинает мешать всасыванию полезных минералов.

«Обычному человеку переходить исключительно на соевые продукты нет никакого смысла. Железо там негемовое и усваивается плохо», — подчеркнула специалист.

Врач добавила, что даже при включении сои в меню необходимо дополнительно принимать витаминные комплексы.