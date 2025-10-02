Диетолог Соломатина отметила, что нестабильная температура ускоряет порчу яиц

«Нестабильная температура ускоряет порчу яиц. Также при резком открытии дверцы яйца могут треснуть, если не находятся в контейнере. Микротрещины — входные ворота для бактерий, что ускоряет порчу», — поясняет врач.

Она добавила, что белые яйца с тонкой скорлупой особенно уязвимы для бактерий при наличии микротрещин.

Пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович подтвердила, что яйца можно хранить и при комнатной температуре, если место не слишком жаркое. «У кого-то, возможно, допускается до двадцати пяти, но суть в том, что яйца можно хранить и при комнатной температуре. Конечно, не там, где жарко, а, скажем, в кладовке, в прохладном месте у окна — с ними ничего не случится», — отметила Львович.

Важно также хранить яйца отдельно от других продуктов, чтобы избежать перекрестного загрязнения.