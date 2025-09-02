Диетолог Соломатина отметила, что газировка и соки сильнее всего разрушают зубную эмаль

Газированные напитки наносят наибольший ущерб зубной эмали благодаря содержанию ортофосфорной кислоты и сахару. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина в разговоре с Life .

Как отметила специалист, следующими по опасности идут кислые и сладкие соки, содержащие агрессивные кислоты. Крепкий кофе приближается к ним по уровню вреда, однако отсутствие сахара снижает негативные последствия.

Чай наименее вреден среди перечисленных напитков, поскольку включает антиоксиданты и вещества, препятствующие росту патогенных микроорганизмов. Именно такой порядок отражает степень негативного влияния напитков на здоровье зубов, заключила Соломатина.