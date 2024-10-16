Диетолог Соломатина: особой необходимости заменять хлеб хлебцами нет

Диетолог Елена Соломатина указала на отсутствие особой необходимости в замене хлеба хлебцами. При выборе продукта важно ориентироваться на его состав, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, существуют диетические хлебцы, которые содержат небольшое количество сахара и масла. Стоит обратить внимание и на цельнозерновые изделия.

«Это лучше для желудочно-кишечного тракта, особенно кишечника, для нашего полезного микробиома», — отметила врач.

Преимуществом хлебцев медик назвала отсутствие глютена. Некоторые люди плохо переносят данный компонент.