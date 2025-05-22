Диетолог Соломатина ограничила суточную норму голубики до 200 граммов

Эксперт в области диетологии Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовала не превышать порцию в 200 граммов голубики в день.

«Голубика содержит органические кислоты. Употребление ее людьми, страдающими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, может нанести вред. Особенно на голодный желудок и в неограниченных количествах», — предупредила доктор.

Диетолог также отметила, что голубика может спровоцировать аллергическую реакцию или выявиться непереносимость этого продукта у некоторых людей, сообщил сайт RT. По мнению Соломатиной, оптимальная порция голубики составляет 150–200 граммов в сутки.