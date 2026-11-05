Диетолог Соломатина объяснила, как правильно питаться в командировках

Стресс от смены обстановки ухудшает работу ЖКТ, поэтому в поездках важно сохранять сбалансированный рацион. Об этом радио Sputnik сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Эксперт посоветовала использовать кипятильник или термос, чтобы заваривать овсянку, гречку или детские каши. На обед крупы можно дополнить овощами, творогом, сыром, рыбными или мясными консервами, а при чувствительном желудке — мясным детским питанием.

На ужин диетолог предложила сэндвичи из цельнозернового хлеба, лаваш с начинкой или перец с сыром. При отсутствии альтернатив подойдет и фастфуд: достаточно убрать из бургера одну булку и добавить зелень или болгарский перец. Соломатина также напомнила о важности клетчатки и горячих напитков: чая, какао или цикория.