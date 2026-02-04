Диетолог Соломатина объяснила, что симптомы отравления ртутью зависят от ее концентрации в продукте

Семейная пара пострадала от отравления после употребления слабосоленой рыбы, в которой обнаружились шарики ртути. О том, насколько опасно употребление продуктов, содержащих ртуть, и какие могут быть последствия для организма, «Вечерняя Москва» узнала от эксперта.

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объяснила, что ртуть могла попасть в рыбу из загрязненной среды обитания. Мировой океан содержит соли тяжелых металлов, и риски заражения увеличиваются, если рыба обитает вблизи портов и промышленных предприятий. Кроме того, рыбы-долгожители накапливают больше ртути из-за длительного пребывания в воде.

По словам специалиста, симптомы отравления ртутью зависят от ее концентрации в продукте. При высокой концентрации могут возникнуть нарушения нервной системы, тремор, ухудшение памяти, слабость, головокружение и спутанность сознания. Однако для появления таких симптомов необходимо длительное употребление зараженных продуктов.

Диетолог также отметила, что в продаже рыбы с ртутью виноват поставщик сырья, который не провел должную проверку продукции.