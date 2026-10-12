Диетолог Соломатина назвала тыкву полезным продуктом для гипертоников

Запеченная или приготовленная на пару тыква помогает снижать давление при умеренном употреблении. Об этом сайту «Абзац» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как объяснила врач, бахчевая культура богата калием, который выводит лишнюю жидкость и уменьшает объем циркулирующей крови, понижая давление. Магний в составе тыквы расслабляет сосуды, а клетчатка способствует выработке жирных кислот, защищающих кровеносную систему от повреждений.

По словам Соломатиной, провитамин А стимулирует регенерацию эндотелия и снижает риск появления холестериновых отложений на сосудистых стенках. Цинк помогает укреплять иммунитет и уменьшать уровень сахара в крови.