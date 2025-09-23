Диетолог Соломатина назвала сыродавленное масло источником полезных веществ

По словам эксперта, продукт ценится за сохранение максимального количества полезных веществ благодаря технологии приготовления. В процессе не используются металлические приборы, нагрев и химические вещества.

«Сыродавленное масло — это масло, которое просто выдавливается деревянным прессом. Выход самого продукта получается достаточно маленьким, и из-за этого это масло стоит дорого», — сообщила врач.

Как пояснила медик, в таком масле сохраняются витамины и фосфолипиды. Последние входят в состав клеточных мембран и влияют на их функционирование, проницаемость и пластичность.

Соломатина посоветовала добавлять продукт в салаты и готовые блюда. А вот нагревать его нельзя, так как теряются полезные качества, предостерегла диетолог.