Диетолог Соломатина назвала свежевыжатый сок с мякотью самым полезным

Кисель и сок с мякотью содержат больше полезных веществ, чем компот, если готовить их правильно. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Эксперт пояснила, что при варке компота разрушаются витамин C, фолиевая кислота и частично витамин B1. Кроме того, в напиток часто добавляют много сахара.

В киселе больше клетчатки, благодаря чему сахар всасывается медленнее. Врач посоветовала готовить его на агар-агаре, служащем пребиотиком, а сок вливать в уже подостывшую основу, так как витамин C разрушается при температуре от 60 градусов.

Самым полезным соком диетолог назвала свежевыжатый с мякотью, которая задерживает всасывание фруктозы и сахарозы. Соломатина также рекомендовала разбавлять его водой, чтобы уменьшить сахарную нагрузку на организм.