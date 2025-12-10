Диетолог Соломатина назвала сухость и пятна на имбире признаками испорченного продукта

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, как правильно выбирать имбирь. По ее словам, при покупке продукта стоит обращать внимание на определенные признаки качества.

«Выбирая имбирь, можно отломить кусочек, вы должны услышать характерный хруст, а на срезе должен появиться сок, он такой желтенький и очень приятно пахнет», — отметила эксперт.

Также она предупредила, что кожура качественного имбиря должна быть коричневой, гладкой и немного блестящей. Если имбирь белый, сухой и на нем есть пятна — это признак испорченного продукта, который лучше не покупать, написал «Петербургский дневник».

Диетолог добавила, что в сухом имбирном порошке пищевые волокна сохраняются, но пользы от них гораздо меньше. Маринованный имбирь частично теряет полезные вещества, однако сохраняет некоторые из них, если в нем нет красителей. Что касается цукатов, то они теряют еще больше полезных свойств и содержат сахар.