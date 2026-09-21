Диетолог Соломатина назвала противопоказания к употреблению тыквы

Тыква богата клетчаткой, витаминами и минералами, но при ряде заболеваний ее стоит употреблять с осторожностью. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина, передает Sputnik .

Соломатина отметила, что тыква содержит витамины С, группы В, Е и К, а также калий, магний, фосфор и кальций. Клетчатка в ее составе помогает поддерживать чувство сытости и работу кишечника.

«Главная ее ценность, конечно, в достаточно большом количестве клетчатки. Именно клетчатка создает чувство сытости. Она очищает наш желудочно-кишечный тракт», — подчеркнула Соломатина.

Диетолог предупредила, что людям с язвой, колитом или гастритом следует быть осторожными: клетчатка может усилить воспаление. Тыкву не рекомендуют при камнях в желчном пузыре, заболеваниях почек и аллергии на оранжевые продукты.

Хранить тыкву врач посоветовала в прохладном сухом месте при температуре от +3 до +15 градусов, хвостиком вверх и на подложке. Овощ также можно сушить или замораживать: в морозильной камере он хранится до года.