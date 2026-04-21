Диетолог Соломатина назвала печень и сердце лучшими продуктами для борьбы с анемией

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что мясо и субпродукты эффективнее всего помогают справиться с дефицитом железа в организме, в отличие от растительной пищи.

По словам специалиста, при нехватке этого элемента все ткани начинают испытывать кислородное голодание. Больше всего страдает мозг: возникают проблемы с концентрацией и восприятием информации, появляется апатия, усталость и раздражительность.

«Среди частых симптомов также можно выделить одышку: человек способен заметить, что действия, которые раньше давались легко, например подъем по лестнице, теперь сопровождаются ощущением нехватки воздуха», — отметила диетолог.

Также дефицит железа негативно влияет на внешний вид: ногти становятся тонкими и ломкими, кожа сохнет и шелушится, выпадают волосы.

Соломатина подчеркнула, что для профилактики анемии важно поступление в организм гемового железа, которое хорошо усваивается. Оно содержится в крови животных, поэтому его больше всего в субпродуктах, таких как печень или сердце. Также его много в мясе, в том числе птицы и рыбы.

Важно помнить, что танины, фитиновая кислота и кальций, наоборот, мешают железу усваиваться. Поэтому употребление чая, кофе, орехов и молочных продуктов лучше отложить как минимум на два часа после железосодержащего обеда, посоветовала диетолог.