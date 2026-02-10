Диетолог Соломатина назвала «Маргариту» наиболее полезной пиццей

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала «Москве 24» , что пицца «Маргарита» с большим количеством томатов и на тонком тесте наиболее полезна для здоровья по сравнению с другими рецептами.

По словам эксперта, пицца — достаточно калорийное блюдо: в одном куске может быть от 300 до 400 калорий в зависимости от ингредиентов. Поэтому диетолог рекомендует употреблять пиццу не чаще одного раза в неделю.

Соломатина отметила, что в заведениях общественного питания в блюдо часто кладут продукты, которые необходимо быстро реализовать из-за срока годности. Такие продукты уже не совсем свежие и во многом потеряли питательную ценность, поэтому лучше всего готовить пиццу дома.

Диетолог подчеркнула, что «Маргарита» считается полезной из-за основных ингредиентов — помидоров и томатной пасты, богатых ликопином. Этот растительный пигмент является мощным антиоксидантом, который предотвращает старение организма и помогает предупредить развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Также Соломатина отметила, что цельнозерновая мука в пицце имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с рафинированной, а значит, не так резко поднимает уровень глюкозы в крови.