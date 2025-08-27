Диетолог Соломатина напомнила о рисках употребления кофе из автоматов
Диетолог Елена Соломатина высказала опасения относительно качества кофе, продаваемого в автоматах. Об этом сообщило РИАМО.
По словам специалиста, при недостаточном обслуживании аппарата такие напитки могут представлять опасность для здоровья.
«Не стоит забывать, что в них продается еще и латте — кофе с молоком. Это тоже довольно опасный продукт. В них очень хорошо размножаются бактерии, потому что темно, тепло, сыро», — пояснила медик.
Она также отметила, что несвоевременная промывка оборудования приводит к образованию осадков, благоприятных для размножения кишечной палочки. Кроме того, воду в автоматах могут менять недостаточно часто, добавил RT.