Диетолог Соломатина напомнила о рисках употребления кофе из автоматов

По словам специалиста, при недостаточном обслуживании аппарата такие напитки могут представлять опасность для здоровья.

«Не стоит забывать, что в них продается еще и латте — кофе с молоком. Это тоже довольно опасный продукт. В них очень хорошо размножаются бактерии, потому что темно, тепло, сыро», — пояснила медик.

Она также отметила, что несвоевременная промывка оборудования приводит к образованию осадков, благоприятных для размножения кишечной палочки. Кроме того, воду в автоматах могут менять недостаточно часто, добавил RT.