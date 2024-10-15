Диетолог Соломатина: мальтит может вызывать диарею, боль в животе и тошноту

Чрезмерное употребление продуктов с мальтитом может вызывать диарею, боль в животе и тошноту. Как рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина, это касается людей с индивидуальной непереносимостью сахарозаменителя.
Как пояснила диетолог, мальтит является многоатомным спиртом, который плохо усваивается организмом и может вызывать в кишечнике повышение осмотического давления. Диарея возникает именно по той причине, что организм пытается избавиться от этого компонента. Диетолог подчеркнула, что дискомфорт в организме не является отравлением, это обычная непереносимость.
Памятную доску в честь героя СВО Евгения Васина открыли в Балашихе
ФАС раскритиковала наценки на хлеб в торговых сетях
«Поступила команда». ВСУ подготовились к отступлению из Курской области
Проекты дорожного движения во дворах Химок признали лучшими в Подмосковье
Финляндия сделала неожиданное заявление о поддержке Украины
Творческий вечер для молодых людей с ОВЗ прошел в Балашихе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте