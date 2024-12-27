Диетолог Соломатина: людям за 60 нужно выпить два стакана кефира каждый день

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила «Москве 24» , что кефир полезен для кишечника и помогает пожилым людям старше 60 лет предотвращать остеопороз.

Кефир, являясь продуктом молочнокислого брожения, богат лакто- и бифидобактериями, благодаря чему легко усваивается организмом. Он способствует поддержанию здорового микробиома, насыщая кишечник полезными бактериями.

Кроме того, кефир содержит кальций и витамин D, что делает его полезным для профилактики переломов шейки бедра и остеопороза у людей старше 60 лет. Регулярное употребление этого напитка замедляет разрушение тканей. Кальций важен для пожилых людей не только для здоровья костей, но также для правильного функционирования сердца и сосудов, а также передачи нервных импульсов.

Пожилые люди могут включать в свой рацион до одного-двух стаканов кефира ежедневно.