Диетолог Соломатина: кофе «3 в 1» негативно влияет на организм

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Говорит Москва» рассказала, что ежедневное употребление кофе «3 в 1» негативно сказывается на организме.

По словам медика, такой продукт производят из не очень качественных зерен, а также добавляют в него пальмовое масло. Зерна, которые используются для продукта, обычно пережаренные и содержат канцерогены.

«Еще там очень много сахара, поэтому тут тоже мы не можем никак регулировать. Иногда бывает, что туда еще добавляют различные ароматизаторы, красители, вкусовые добавки», — пояснила Соломатина.

Такой кофе можно разово взять с собой в дорогу или же заварить в каких-то экстремальных условиях, но пить каждый день его не стоит, добавила медик.