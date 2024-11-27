Диетолог Соломатина: грецкие орехи способствуют снижению давления и защищают от атеросклероза

Диетолог Елена Соломатина рассказала о влиянии грецких орехов на организм человека. Продукт содержит множество полезных веществ, например фосфор, йод, калий и полиненасыщенные жирные кислоты, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По словам врача, такой богатый состав помогает укрепить кости, нормализовать работу нервной системы и сердца. Кроме того, плоды способствуют снижению артериального давления.

«Также в них есть фолиевая кислота, которая нужна, чтобы хорошо соображать. Орех прекрасно предохраняет от атеросклероза и помогает в работе щитовидной железы», — добавила медик.

Соломатина предупредила об опасности переедания грецких орехов. Их калорийность схожа со сливочным маслом или шоколадом.