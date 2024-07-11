Диетолог Соломатина: горький шоколад защитит организм от старения клеток

Горький шоколад полезен для взрослых людей. Он может предупредить развитие серьезных заболеваний и защитить организм от старения клеток, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в нем содержится большое количество какао-бобов — источника антиоксидантов и полифенолов, которые оказывают противораковый эффект. Также какао-бобы понижают окислительный стресс и останавливают воспаления во всем организме.

При этом горький шоколад запрещается давать детям. В их организме еще нет фермента, который мог бы расщеплять кофеин, отметила Соломатина.