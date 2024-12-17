Диетолог Соломатина: глутамат натрия, который содержится в сосисках, обманывает мозг

Сосиски и другие мясные продукты могут вызывать зависимость, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Узнай.ру» .

Глутамат натрия — это усилитель вкуса, содержащийся в мясных изделиях, который буквально «обманывает» наш мозг. По словам специалиста, даже если сосиски почти не содержат мяса, мозг воспринимает их как деликатес. Все дело в добавках, включая глутамат натрия, и углеводах. Они заставляют нас чувствовать насыщенность вкуса, который хочется испытывать снова и снова, написал сайт kp.ru.

Глутамат натрия — не просто пищевая добавка. Производители используют его, чтобы мы съедали больше. Природные соли глутаминовой кислоты содержатся в полезных продуктах, таких как грибы или мясо. Наши предки определяли по ним качество продуктов, но искусственный глутамат в сосисках действует иначе, сообщила Соломатина.